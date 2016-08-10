Ставрополь, 10 августа, 2016, 14:04 — ИА Регнум.



kavtoday.ru Дело

В Ставропольском крае правоохранительные и надзорные органы сообщают сразу о нескольких делах о взяточничестве чиновников.

Так, в региональном управлении Следственного комитета сообщили корреспонденту ИА REGNUM об обвинении во взяточничестве в крупном размере начальника отдела УФМС в городе Георгиевске и Георгиевском районе.

По данным следствия, обвиняемый через архивариуса пытался получить от мужчины взятку в размере 400 тысяч рублей. За это он обещал не замечать работу нелегальных мигрантов на территории города Георгиевска и покрывать эту работу.

Посредник-архивариус был задержан, а сотруднику миграционной службы предъявлено обвинение. Дело готовится в суд.

Ранее приговором суда архивариус за посредничество во взяточничестве был осужден к пяти годам колонии строгого режима со штрафом 12 миллионов рублей.

Накануне под коррупционную статью попал также заместитель начальника Департамента по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу. Следствие располагает данными о получении им взятки в размере 1,1 млн рублей от предпринимателя за содействие в получении лицензии для производства геологических исследований на Белозерском и Нефтекумском месторождениях в Нефтекумском районе Ставропольского края. Также он обещал свое покровительство предпринимателям.

Чиновнику также предъявлено обвинение и дело готовится в суд.

Еще по оному делу о взяточничестве вынесен приговор. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре, коммерческая организация «Зерновая компания» оштрафована на 1 млн рублей за попытку дать взятку начальнику Буденновского райотдела службы судебных приставов. Глава компании передал взятку 100 тысяч рублей за то, чтобы приставы не взыскали с зерновой компании сборов на сумму 352 тысяч 798 рублей.

Глава «Зерновой компании» оштрафован за незаконную передачу денег и все еще находится под следствием за покушение на дачу взятки.