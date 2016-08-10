Хьюстон, США, 10 августа, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Первый смертельный случай заболевания вирусом Зика зарегистрирован в штате Техас, где сразу после родов скончалась новорожденная девочка, чья мать во время беременности посещала Сальвадор, заявили власти штата 9 августа. Об этом сообщает Associated Press.

hna.de Вирус Зика

По словам исполнительного директора департамента здравоохранения округа Харрис доктора Умаира Шаха, у скончавшегося несколько недель назад ребенка обнаружена микроцефалия, связанная с лихорадкой Зика.

«Мы со скорбью сообщаем о первом связанном с вирусом Зика смертельном случае, мы приносим наши соболезнования семье ребенка», — заявил он.

Связь между смертью новорожденного, чья мать посещала родственников в Сальвадоре и вернулась в США на втором триместре, и Зика была установлена 7 августа.

До этого было известно только об одном случае смерти, вызванной заражением переносимого москитами вируса. Как сообщается, им был пожилой житель штата Юта, скончавшийся в июне. Помимо лихорадки Зика, он страдал рядом других проблем со здоровьем.