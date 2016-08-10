Симферополь, 10 августа, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Крымское госпредприятие «Черноморнефтегаз» получило разрешение на строительство объекта «Магистральный газопровод Керчь — Симферополь — Севастополь с отводами к Симферопольской ПГУ-ТЭС и Севастопольской ПГУ-ТЭС». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

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«Газопровод «Керчь — Симферополь — Севастополь» соединит магистральный газопровод «Краснодарский край — Крым», строительство которого ведет ООО «Стройгазмонтаж», с существующей газотранспортной системой полуострова, а также со строящимися электростанциями в Симферополе и Севастополе», — сообщили в «Черноморнефтегазе».

Кроме того, проектом строительства предусмотрено возведение двух газораспределительных станций в Симферополе и Севастополе для обеспечения газоснабжения потребителей Крыма. «В настоящее время ведется выбор подрядчиков для выполнения строительных работ по данному объекту», — отметили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в тестовом режиме газопровод из Краснодарского края в Крым и Севастополь заработает к концу 2016 года. По одному энергоблоку на Симферопольской и Севастопольской ТЭС должно быть введено в эксплуатацию в сентябре 2017 года, и по второму — в марте 2018 года. Строительство двух ТЭС в Крыму предусмотрено Федеральной целевой программой по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года.

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