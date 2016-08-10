Красногорск, 10 августа, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Посетители Приокско-Террасного заповедника, расположенного в Серпуховском районе Подмосковья, неожиданно стали свидетелями рождения телочки бизона. Появление на свет маленького бизона произошло 5 августа, однако об этом стало известно лишь сейчас. Бизониху уже назвали необычным именем Марсианка. Об этом сообщается на официальном сайте питомника.

ФГБУ «Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник» Новорожденный бизон

Родившаяся тёлочка бизона стала Марсианкой в честь экскурсовода Марса Хасимовича, который во второй раз в течение последних лет стал очевидцем появления бизона на свет. Мама нового обитателя питомника тоже имеет «космические» связи — она была рождена 12 апреля, в день Космонавтики, и получила кличку в честь звезды — Астра.

ФГБУ «Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник» На прогулке вместе со старшими представителями стаи

«Зубры, как правило, на время отёлов уединяются вглубь загона, чтобы не быть на обозрении у людей. Бизоны же ведут себя иначе, поэтому молодая бизониха Астра с любовью и нежностью вылизывала влажную шёрстку своей малышки, не обращая внимания на восторги присутствующих посетителей», — отметили в заповеднике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая в заповеднике уже фиксировали рождение другого маленького бизона — у 17-летней Мари тогда тоже родилась самочка. «Сотрудники Приокско-Террасного заповедника ведут большую работу по восстановлению популяции редких, краснокнижных видов — бизонов и зубров. Мы не только осуществляем надзор за состоянием ООПТ, но и стараемся помогать заповеднику. Так, в рамках выставки-форума «Экотех», на площадке министерства прошла презентация благотворительной программы «Усынови зубра». Благодаря таким акциям удается найти покровителей редким животным», — отметил ранее министр экологии Подмосковья Александр Коган.