Москва, 10 августа, 2016, 14:05 — ИА Регнум. В Москве и Московской области в ночь на 11 августа будут кратковременно наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия. Ожидается накопление загрязняющих веществ в приземном атмосферном слое, передают «Вести».

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В течение минувших суток наблюдалось повышение концентрации паров аммиака в Воскресенске (Московская область), при этом концентрация других веществ находились в допустимых пределах.

В Савеловском районе (Москва) отмечается превышение уровня фенолов (1,0 ПДК), а также — хлорида водорода (0,9 ПДК). Повышенная концентрация формальдегида (0,9 ПДК) зафиксирована в районе Печатники (Москва).