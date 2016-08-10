Челябинск, 10 августа, 2016, 13:53 — ИА Регнум. На Урале введено временное ограничение движения большегрузов по трассах федерального значения на территории Челябинской и Курганской областей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре МВД России по Челябинской области.

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Ограничения вводятся на 10−11 августа на трассах Челябинской и Курганской областей в связи с высокой, до 33—36 градусов, температурой окружающего воздуха. Они коснутся движения большегрузных машин, перевозящих крупнотоннажные грузы, и будут действовать в период с 10:00 до 22:00 по местному времени.

Проезд автотранспорта ограничен на основании Приказа Федерального дорожного агентства от 05.04.2016 № 521 «О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в 2016 году». Ограничения действуют и в других регионах Большого Урала. Они введены на федеральных дорогах: М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к Екатеринбургу; Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск; А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск; Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, подъезд к Тюмени; Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган.

Транспортные компании Челябинска, в которые удалось дозвониться корреспонденту ИА REGNUM, сообщили, что об ограничениях движения им ничего не известно. Однако никаких задержек доставки грузов они не предвидят.