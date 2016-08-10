Плавится асфальт: на Урале ограничили движение большегрузов
Челябинск, 10 августа, 2016, 13:53 — ИА Регнум. На Урале введено временное ограничение движения большегрузов по трассах федерального значения на территории Челябинской и Курганской областей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре МВД России по Челябинской области.
Ограничения вводятся на 10−11 августа на трассах Челябинской и Курганской областей в связи с высокой, до 33—36 градусов, температурой окружающего воздуха. Они коснутся движения большегрузных машин, перевозящих крупнотоннажные грузы, и будут действовать в период с 10:00 до 22:00 по местному времени.
Проезд автотранспорта ограничен на основании Приказа Федерального дорожного агентства
Транспортные компании Челябинска, в которые удалось дозвониться корреспонденту ИА REGNUM, сообщили, что об ограничениях движения им ничего не известно. Однако никаких задержек доставки грузов они не предвидят.