Санкт-Петербург, 10 августа, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Конкурс на завершение стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга выиграла петербургская компания «Метрострой», основным профилем которой является возведение тоннелей и станций для метрополитена. Сегодня, 10 августа, корреспонденту ИА REGNUM в компании подтвердили эту информацию.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Стадион на Крестовском острове

Победа «Метростроя» была фактически предопределена, поскольку эта компания — наиболее крупная из заявившихся на конкурс, и у нее есть всё необходимое для достройки стадиона.

Как сообщалось, после расторжения контракта с компанией «Трансстрой» в конце июля, Смольный объявил конкурс на достройку самого стадиона на сумму в 5,39 млрд рублей и конкурс на завершение благоустройства территории вокруг стадиона и сооружение входной группы стадиона — на 2,39 млрд рублей.

Заказчик — комитет по строительству — запросил котировки на достройку арены и благоустройство окружающей территории, на что откликнулись три компании — малоизвестные «СК «Ника-2000» и «Технопром», а также ГУП «Метрострой». Несмотря на то, что два других участника предложили цену ниже стартовой, победу присудили «Метрострою».

Ранее сегодня сообщалось, что комитет по строительству Санкт-Петербурга отклонил заявки двух компаний на достройку стадиона и благоустройство примыкающего к нему Приморского парка Победы.

Стоимость спортивной арены, необходимой для проведения Кубка конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу 2018 года, за несколько лет выросла с 6,7 млрд до 39,2 млрд рублей. Стадион в целом готов на 85%. Он должен быть введен в строй до конца 2016 года.

Добавим, что ОАО «Метрострой» также участвует в строительстве ЛАЭС-2 в Сосновом Бору. Кроме того, компания участвовала в строительстве Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений и второй сцены Мариинского театра.