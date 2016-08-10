Москва, 10 августа, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Экономические позиции Индии значительно усилятся после вывода на номинальную мощность первого, а в будущем — и второго энергоблока АЭС «Куданкулам». Об этом 10 августа в ходе телемоста с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках церемонии передачи первого энергоблока АЭС «Куданкулам» заявил президент РФ Владимир Путин.

Petr PavlicekIAEA АЭС Куданкулам

«Вывод на номинальную мощность первого, а в недалеком будущем — и второго энергоблока заметно повысит энергообеспеченность Индии, усилит ее экономические позиции», — сказал Путин.

Напомним, АЭС «Куданкулам» — это атомная электростанция в Индии, расположенная на юге индийского штата Тамилнад. Сооружение вело ЗАО «Атомстройэкспорт», генеральный проектировщик — ОАО «Атомэнергопроект», генеральный конструктор — ОКБ «Гидропресс», научный руководитель — РНЦ «Курчатовский институт».

Станцию возводят в рамках выполнения Межгосударственного соглашения от 20 ноября 1988 года, которое подписали ещё Раджив Ганди и Михаил Горбачёв. Дополнения к соглашению были подписаны 21 июня 1998 года.