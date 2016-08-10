Каракас, 10 августа, 2016, 13:48 — ИА Регнум. В Венесуэле продолжается внутриполитическое противостояние. Сторонники импичмента Мадуро требуют от властей проведения референдума по его отставке осенью 2016 года. Власти страны настаивают на феврале 2017 года, так как в случае отстранения президента страны менее, чем за два года, его полномочия переходят к вице-президенту — тоже представителю социалистов.

Carlos Rodríguez Николас Мадуро

Как сообщает Reuters, глава Национального избирательного комитета Венесуэлы Тибисау Лукена сообщила, что референдум по вопросу импичмента президенту может состояться не ранее февраля 2017 года, передает Reuters. Она отметила, что сбор подписей начнется в октябре и продлится до декабря, и в случае подтверждения необходимого количества подписей референдум будет назначен на февраль.