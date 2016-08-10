Москва, 10 августа, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Бывший генеральный директор компании «Лига-ТВ» Илья Геркус сменил Ольгу Смородскую на посту президента футбольного клуба «Локомотив» (Москва). Об этом сообщается в среду, 10 августа, на официальном сайте «железнодорожников».

logo-football.ru ФК «Локомотив»

«Совет директоров принял решение избрать президентом ЗАО ФК «Локомотив» Илью Геркуса», — говорится в сообщении.

По предварительным данным СМИ, Геркус подпишет с московской командой трехлетний контракт.

Отмечается, что совет директоров столичной команды ранее удовлетворил заявление Смородской о досрочном прекращении полномочий в должности президента футбольного клуба.

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