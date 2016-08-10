Тбилиси, 10 августа, 2016, 13:46 — ИА Регнум. В ночь с 9 на 10 августа в Тбилиси был ограблен офис политической партии «Национальный форум», находящийся на улице Цотнэ Дадиани. Как заявила на пресс-конференции один из лидеров партии, депутат парламента Ани Миротадзе, в основном из офиса унесена информация, связанная с выборами.

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«Это не просто рабочая информация, это имена и фамилии наших координаторов, активистов, активно вовлеченных в предвыборную деятельность», — пояснила депутат.

Она выразила надежду, что лица, информация о которых похищена, не будут подвергаться давлению и насилию.

«Нам нужны гарантии, что к этим людям не будет применено насилие», — подчеркнула Миротадзе.

«Национальный форум» ранее входил в правящую коалицию «Грузинская мечта», но в парламентских выборах 8 октября 2016 года, подобно другим входившим ранее в коалицию партиям, будет участвовать самостоятельно.

Обвинений в адрес конкретных политических сил, в чьих интересах могло быть похищение предвыборной информации, лидеры «Национального форума» пока не выдвигают.