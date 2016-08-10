Пномпень, 10 августа, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Ловцы цифровых покемонов вызвали яростную критику со стороны переживших диктатуру «красных кхмеров» после того, как пользователи приложения Pokemon Go решили поиграть в одной из печально известных тюрем режима Пол Пота в столице Камбоджи, сообщает France Press.

Винсент Ван Гог. Череп (фрагмент). 1888

Волну негодования вызвало появление вооруженных телефонами посетителей в тюрьме Туольсленг, превращенной в музей геноцида режима камбоджийского диктатора Пол Пота. В ней в период с 1975 по 1979 год было убито более 15 тыс. человек.

«Это оскорбление душ жертв, которые погибли там», — отмечает 76-летний Боу Менг, которому — одному из немногих — удалось выжить в Туольсленг. «Это место страдания. В нем неуместно играть в игры», — добавил он, призывая убрать музей с карт игры.

С таким же призывом выступает и директор Центра документации Камбоджи Йоук Чханг, который занимается изучением зверств красных кхмеров.

По его словам, музей — это «не торговый центр или детская площадка, где можно ловить покемонов. Это место скорби».

Напомним, приложение Pokemon Go, разработанное американской компанией Niantic совместно с японской The Pokеmon Company, предназначено для виртуального поиска покемонов — героев популярного в Японии и на Западе мультсериала.

Тюрьма Туольсленг располагалось в здании бывшей средней школы, которую после своего прихода к власти красные кхмеры превратили в печально известную «Тюрьму безопасности 21». Через неё в период с 1975 по 1979 годы, по различным оценкам, прошло до 20 тыс. человек.

После освобождения Пномпеня, в котором и находилась тюрьма, вьетнамскими войсками в живых в ней осталось всего 7 человек. В 1980 году в тюрьме был открыт музей.

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