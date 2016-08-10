Ростов-на-Дону, 10 августа, 2016, 13:38 — ИА Регнум. В Ростовской области по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки задержан мужчина. Перед тем, как совершить злодеяние, 21-летний житель посёлка Орловский распивал горячительные напитки вместе с жертвой у себя дома. Об этом ИА REGNUM 10 августа сообщили в региональном управлении СКР.

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В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ «Изнасилование». Согласно имеющимся материалам уголовного дела, преступление было совершено в ночь на 3 августа. Мужчина в этот день пригласил девочку к себе домой, где и произошёл инцидент.

Все детали произошедшего будут выяснены в рамках расследования уголовного дела. Решается вопрос об аресте подозреваемого в совершении преступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно итогам прошлого года в Ростовской области было возбуждено более 250 уголовных дел, где жертвами сексуальных маньяков стали несовершеннолетние, свыше 200 из них — о преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности. Наибольшее число подобных преступлений происходят в Шахтах, Сальске, Новошахтинске, Зерноградском, Красносулинском и Аксайском районах.