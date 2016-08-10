Москва, 10 августа, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил своих индийских коллег с передачей первого энергоблока АЭС «Куданкулам». Соответствующие слова он выразил 10 августа в ходе телемоста с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках церемонии передачи первого энергоблока АЭС «Куданкулам».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Рассчитываем, что до конца 2016 года будут подписаны генеральные рамочные соглашения и протокол для сооружения. Этот проект осуществляется на средства РФ от всего кредита в 85%. Я всех нас поздравляю с сегодняшним событием. Благодарю всех, кто участвует в реализации этого проекта», — сказал Путин.

Он ещё раз пожелал «успехов и всего самого доброго»: «Уверен, что наша совместная работа по этому и по другим направлениям в сфере экономики будет способствовать быстрому и эффективному развитию наших экономик».

Напомним, АЭС «Куданкулам» — это атомная электростанция в Индии, расположенная на юге индийского штата Тамилнад. Сооружение вело ЗАО «Атомстройэкспорт», генеральный проектировщик — ОАО «Атомэнергопроект», генеральный конструктор — ОКБ «Гидропресс», научный руководитель — РНЦ «Курчатовский институт».

Станцию возводят в рамках выполнения Межгосударственного соглашения от 20 ноября 1988 года, которое подписали ещё Раджив Ганди и Михаил Горбачёв. Дополнения к соглашению были подписаны 21 июня 1998 года.