Мурманск, 10 августа, 2016, 13:37 — ИА Регнум. У представителей федеральных торговых сетей в Мурманске сложная, непрозрачная система ценообразования и не всегда понятная мотивировка отказа брать продукцию. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на рабочем совещании по проблемам взаимодействия местных товаропроизводителей с торговыми сетями в Мурманской областной Думе заявил представитель одной из мурманских компаний по рыбопереработке Александр Фисенко.

Константин Коровин. Рыбы. 1920-е

«Проблемы во взаимоотношениях именно с федеральными сетями, безусловно, есть, — отметил Фисенко. — У них сложная, непрозрачная система ценообразования и не всегда понятная мотивировка отказа брать продукцию. Кроме того, мы, поставщики, постоянно находимся под угрозой штрафных санкций и связаны множеством условий. Тогда как сетевые компании имеют в отношении нас полную свободу действий».

Как считают в мурманском парламенте, сложившуюся ситуацию могут изменить поправки в Федеральном законе «Об основах регулирования торговой деятельности в РФ» и «Кодексе РФ об административных правонарушениях». «Новеллы призваны облегчить доступ в торговые сети местных товаропроизводителей и сократить их убытки, вызванные маркетинговой политикой крупных ритейлеров», — пояснили в пресс-службе Думы.

«Например, в два раза сокращён размер вознаграждения, которое торговые сети могут получать от поставщика за приобретение ими у этого поставщика определенной продукции. Теперь он составляет 5% от стоимости сделки, — пояснил суть нововведений председатель комитета Думы по законодательству и государственному строительству Владимир Мищенко. — Также им запрещено навязывать дополнительные услуги через заключение отдельных договоров комиссии, поручения, агентирования, то есть, когда товар передаётся по сути третьему лицу без права собственности, просто «под реализацию». Если договором предусмотрена отсрочка оплаты сетью полученного товара, то её максимум тоже теперь сокращен в зависимости от срока годности самой продукции».

По словам депутата, запреты и ограничения также коснулись других механизмов, с помощью которых «сетевики» могли диктовать поставщикам свои условия. К таковым относятся «входные билеты» в сеть, взимание платы за изменение ассортимента, выставление счетов поставщику за утрату или повреждение продовольственных товаров в случаях, когда за товар уже фактически отвечает сеть.

«Срок давности привлечение ритейлеров к административной ответственности за нарушения этих норм увеличен с двух месяцев до одного года, — пояснил мурманский депутат. — В части реализации региональных или муниципальных программ развития торговли введён новый оценочный показатель: «создание условий для увеличения спроса на товары российских производителей».

Рыбаки Мурманска жаловались на федеральные сети и ранее. В частности, как сообщало ИА REGNUM, по словам генерального директора Союза рыбопромышленников Севера Василия Никитина, федеральные сети, которых в Мурманске немало, не очень хотят снижать стоимость рыбы, им это невыгодно.