Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 10 августа, 2016, 13:36 — ИА Регнум. 78 процентов учащихся государственных школ в Пуэрто-Рико живут в бедности. Из 410 тысяч учащихся 320 тысяч 979 находятся в экономически невыгодном положении, такие данные обнародовало Министерство образования страны. Как заявила кандидат в сенаторы от Рабочей народной партии Пуэрто-Рико Амариллис Паган Хименес, такая ситуация влияет на качество обучения, в результате, от 91 до 95 процентов школьников не могут освоить фундаментальные навыки, сообщает Prensa Latina.

Богданов Бельский Николай Петрович. У дверей школы. (фрагмент) 1897

Социальное неравенство школьников влияет не только на успехи в получении знаний, но и на жизненные перспективы школьников. «Признание образования в качестве права человека должно стать наивысшим приоритетом государства», — уверена Амариллис Паган Хименес, комментирует La Gente.

Отметим, что Амариллис Паган Хименес — левый политик, который имеет в Пуэрто-Рико репутацию сильного. принципиального лидера. Она неоднократно заявляла, что женщина-политик не должна быть «слугой системы», а должна отстаивать собственную точку зрения, пишет El Nuevo Dia.

62% детей в Пуэрто-Рико живут в бедности и не имеют доступа к самому необходимому, включая полноценное образование и медицинские услуги. Такие данные приводятся в исследовании «Социальная экосистема семей с детьми в раннем детстве», проведенного институтом «Соединенные фонды Пуэрто-Рико». Согласно этому исследованию, 29% пуэрто-риканских родителей безработные, сообщало ранее ИА REGNUM.