Лондон, 10 августа, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Газета считает, что проявленная британским премьером инициатива выхода на контакт с Кремлем свидетельствует о желании Соединенного Королевства нормализовать ситуацию. При этом издание совсем не вспоминает о том, что не так давно Тереза Мэй, претендующая на звание «новой железной леди Британии», выступала с заявлениями о готовности «использовать ядерное оружие в качестве устрашающей силы против России».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тень России

«Отношения между Кремлем и Даунинг-стрит существенно попортились в период правления Дэвида Кэмерона, теперь же блеснул луч надежды на поворот к лучшему, — пишет газета. — Путин, со своей стороны, тоже продемонстрировал стремление к нормализации ситуации. Скорее всего, какие-то основные пункты будущих действий стороны наметят в сентябре нынешнего года, когда в Китае соберется G20. Мэй и Путин имеют превосходную возможность обсудить что-то на полях этого саммита».

Другое британское издание — The Sun сообщает, что «Тереза Мэй уже сделала первый шаг к нормализации отношений с Россией, пообещав приехать в Архангельск на торжества, посвященные 75-летию проводки первого британского конвоя помощи СССР во Второй Мировой войне».

При этом таблоид не забывает напомнить своим читателям о том, что «Лондон призывал к наложению санкций на Россию из-за дела о гибели Александра Литвиненко, аннексии Россией Крыма и позиции, которую Москва заняла в отношении конфликта на Украине».