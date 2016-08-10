Москва, 10 августа, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Итоги проверки Центризбиркомом сведений о кандидатах на предстоящих выборах в Госдуму показали, что 60 человек скрыли информацию о своих судимостях, сообщила 10 августа журналистам председатель ЦИК Элла Памфилова.

Эжен Делакруа. Шильонский узник. 1834

По словам Памфиловой, совместно с МВД проверены данные о 4 тыс. 384 кандидатах от 14 партий, а также 1 тыс. 280 кандидатов по одномандатным округам. При этом 95 человек из федерального списка были ранее судимы, а 60 из них скрыли данные о наличии судимости.

Памфилова напомнила, что отсутствие указаний на судимость служит основанием для отказа в регистрации кандидата на выборах. Глава ЦИК пояснила, что 100 кандидатов не прошли регистрацию по разным причинам, в числе которых и сокрытие судимостей.