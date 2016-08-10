Ставрополь, 10 августа, 2016, 13:31 — ИА Регнум.



Tommy79 Гоночный автомобиль

В Ставропольском крае лихачам объявлена полицейская война. Только за первый день проведения операции «Скорость» полицейским удалось поймать 38 лихачей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении пропаганды безопасности дорожного движения регионального ГИБДД.

Накануне борцам с «автохамством» разрешили пользоваться ручными радарами, чтобы можно было поймать нарушителей «за руку», а с помощью прибора «дорожный пристав» по распознаванию номеров автомобиля разрешили ловить злостных неплательщиков штрафов.

Только за один день, 9 августа 2016 года, во время проведения операции «Скорость», спецвзвод ГИБДД, вооруженный ручными радарами и «дорожными приставами», поймал 38 нарушителей скоростного режима.

Останавливали тех, кто нарушал скорость более чем на 40 км/ч от максимально допустимого. Лихачи на «Мерседесах» и «ВАЗ 2114» разгонялись до 184 км/ч. Таких лишали водительских прав на срок до шести месяцев.

Напомним, что в соответствии с Административным кодексом превышение скорости от 20 до 40 км/ч наказывается штрафом в размере 500 рублей, а более чем на 80 км/ч — лишением водительских прав сроком на полгода.

Полицейская война с лихачам в Ставропольском крае продолжается. Полицейские предупреждают, что с увеличением скорости тормозной путь растет в геометрической прогрессии. Так, при скорости 60 км/ч тормозной путь составляет 50−60 метров, а если увеличить скорость на 40 км/ч, он составит уже 130−140 метров. И при возникновении опасности на дороге водитель попросту не сможет своевременно остановить автомобиль.

Накануне ИА REGNUM сообщало, что с 10 июля госавтоинспекторам запретили использовать в работе ручные «скоростомеры», мобильные средства фото‑ и видеофиксации нарушений ПДД до особого распоряжения.

На Ставрополье разрешили спецвзводу по борьбе с автохамством использовать такие приборы после аварии, произошедшей в минувшие выходные. В Кочубеевском районе в аварии 7 августа погибли девять человек. Виновник аварии ехал со значительным превышением скорости. Ранее ему выписывалось уже 20 штрафов за такие нарушения, но он их проигнорировал.