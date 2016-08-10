Екатеринбург, 10 августа, 2016, 13:46 — ИА Регнум. В Екатеринбурге проходят памятные мероприятия, посвящённые уроженцу Свердловска и умершему в Нью-Йорке всемирно известному скульптору Эрнсту Неизвестному. Их проводят министерство культуры Свердловской области и художественный музей Эрнста Неизвестного.

RomaR Скульптура «Золотое дитя» Эрнста Неизвестного

Так, 11 августа в 13:00 по местному времени в художественном музее пройдёт встреча близких товарищей и коллег скульптора и художника. Также будет открыта памятная выставка фотографий.

Кроме того, в день похорон Эрнста Неизвестного доступ в музей будет свободным, а посетителям обещают бесплатно предоставить аудиогиды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эрнст Неизвестный родился в Свердловске в 1925 году. Скончался он в Нью-Йорке (США). Дата его похорон пока не определена.

В Екатеринбурге, где скульптор провёл свои детство и юность, действует художественный музей его имени. Кроме того, здесь имеется мемориальная доска, посвященная его матери, уральской писательнице Белле Дижур.