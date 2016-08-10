Павловск, Воронежская область, 10 августа, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Павловск Воронежской области — город в 170 км от Воронежа. Он имеет богатейшую историю, связанную с судостроением и старейшим предприятием «Павловский судостроительно-судоремонтный завод». Есть и вполне обрисованные возможности для развития. Но пока эти возможности не реализуются — город как был включен в список моногородов, которые имеют риски ухудшения социально-экономического развития, так и остается там. При этом Павловск вполне способен стать вторым туристическим центром региона, особенно в условиях позиционирования области как места рождения русского флота. Корреспондент ИА REGNUM выяснила, как так получилось, что власти предпочли молча смотреть на все мытарства старейшего судостроительного завода, который в 2014 году построил гордость губернатора и Воронежа — корабль «Гото Предестинация». Неужели программа развития моногородов — это только про поддержку новых предприятий, но не про помощь старым и выдающимся?

Анна Кумицкая ИА REGNUM В центре Павловска

«Работа? У кого-то есть, у кого-то — нет»

Павловск был основан в 1709 году как военная верфь (до 1711 года — город Осеред). Здесь строились корабли, отливались пушки, ядра и колокола для азовской флотилии. Из-за этого город стал именоваться «малым Санкт-Петербургом». В конце 18-го — начале 19-го века Павловск теряет свое былое значение в России, в первую очередь из-за смещения интересов России с южных направлений на Балтию. Но город не угасает, а даже продолжает развиваться: отстраиваться после пожаров, греметь на всю Россию ярмарками и воспитывать новых знаменитых людей. Во времена СССР акценты смещаются с воды на камень. Несмотря на то, что «Павловский судостроительно-судоремонтный завод» продолжает оставаться одним из самых значимых предприятий в сфере судостроения, Павловск начинается ассоциироваться с «Павловскгранитом», рабочие которого добывают гранит из самого большого в Европе месторождения.

Сейчас градообразующее предприятие — ОАО «Павловск-Неруд», которые было создано после скандалов вокруг «Павловскгранита» в 2013 году. В городе живут чуть более 25 тысяч человек. Моногород, по данным правительства Воронежской области, входит в первую десятку городов региона по уровню собственных доходов на душу населения. 23% налоговых доходов бюджета Павловского района в 2015 году — налоги, которые платит градообразующее предприятие. Здесь работают 1770 человек. И это количество уменьшается год от года — к примеру, в 2013 году здесь было 2300 человек. В правительстве области отмечают, что все идет по плану: такие цифры — итог работы по снижению монозависимости, а сокращение идет за счет деятельности, не относящейся к производству.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Особняк Одинцова на улице 1 Мая (конец 19-го века)

Город встречает людей небольшой автобусной станцией, вокруг которой — центр торговли: палатки с одеждой, небольшие киоски с хлебом и печеньем, совсем маленькие стойки, за которыми продаются жареные пирожки. Рядом с ними дежурят таксисты, которые всего за 80 рублей могут довезти до любой точки в городе. Среди них — Олег, который, как многие таксисты, любит поговорить о наболевшем. Больше всего — о дорогах.

«Снова делают, только недавно делали эту дорогу, и опять, — говорит водитель, объезжая ремонтируемый участок дороги. — А где надо — не делают», — продолжает, когда машина повернула на другую улицу, где нас встречает грядка небольших выбоин. Чем дальше от центра, тем, как принято, дороги все хуже. Заканчивается наш путь уже в частном секторе, где асфальт и вовсе уложен кусками — где-то есть, а где-то нет.

«Вообще по дорогам даже ходить тяжело, особенно в дождь. Чуть сильный дождь — так воды даже в центре — по колено. Идет бабулька, вот как ей дорогу перейти?» — рассказывает Олег. Еще из самых острых проблем — плохое освещение по ночам. Про «невидимые» вещи местный житель говорит не так многословно: «Работа? Ну, так, у кого-то есть, у кого-то нет».

Работа, к слову, по данным правительства области, все-таки есть у большинства жителей. Уровень регистрируемой безработицы — 1,7% (среднеобластной уровень — 1,1%). Коэффициент напряженности на рынке труда в районе такой же, как и в области — 0,5 человек на одну вакансию, что значит, что вакансий в Павловске все-таки больше, чем в среднем по области.

Все или ничего

Уже несколько лет в районе действует комплексная программа развития, цель которой, среди прочих, — создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. По данным правительства области, районные власти идут к этой цели медленно, но верно: в районе 1 764 субъекта малого и среднего предпринимательства. За год их количество увеличилось на 44 организации. Налоговые доходы в 2015 году по сравнению с 2014 годом выросли примерно на 12 млн рублей, однако их доля в бюджете увеличилась только на 0,1%.

И если для возникающих ИП и ООО делается хоть что-то — в 2016 году планируется поддержать не менее пяти предприятий на общую сумму 2,4 млн рублей, — то поддержка давно существующих предприятий почти незаметна. Примером такой запущенности и служит «Павловский судостроительно-судоремонтный завод». Предприятие берет свое начало еще с 1709 года, когда Петр Первый построил крепость и судостроительную верфь. После Великой Отечественной войны завод вышел на новые мощности. Сейчас эти мощности не загружены и на 10%.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Проходная Павловского судостроительно-судоремонтного завода

Градообразующее предприятие отслужило свое?

Контрольно-пропускной пункт «Павловского судостроительно-судоремонтного завода» закрыт. Зато настежь открыты ворота, в открытых пустых складах работают несколько человек. Охраны нет. Да и красть особо нечего. Завод работает «с колес» — предприятие может купить только то количество материала, которое нужно для выполнения заказа. Пополнять запасы просто не с чего.

В кабинете директора завода Надежды Маринкиной среди прочих бумаг лежат две папки — с историей предприятия и ксерокопиями газетных страниц, где написано о работе завода. Листая папки, видишь всю историю предприятия. К примеру, в 1969 году газета «Маяк Придонья» писала: «За шесть лет коллективом построено и сдано в эксплуатацию около 60 трехсоттонных барж. Сейчас на их долю выпало ответственное задание. Они строят 10 нефтеналивных барж для героического вьетнамского завода». В 1994 году строки не такие воодушевляющие: «Заказов почти нет — в этом году, кроме трех судоединиц, готовящихся к сдаче в июне, вероятен только один заказ. А профиль завода менять не хочется».

«С начала 90-х годов верхний Дон перестает быть судоходным. Это накладывает определенный характер и на нашу деятельность. Еще в 90-е годы судостроение стало ненужным, госзаказы пропали. Начали выживать абы на чем, и по сей день так», — говорит Надежда Маринкина.

Сейчас о заводе пишут только в связи с грозящими банкротствами — в этом году подобных исков было уже два. Отбиться удалось от обоих. Второй стал следствием строительства корабля «Гото Предестинация»: чтобы завершить строительство, заводу пришлось брать кредиты, которые сейчас просто нечем отдавать. В обращении сотрудников завода, которое было направлено губернатору Алексею Гордееву в июне 2016 года, история появления долгов описывается вполне четко: завод брал кредиты, рассчитывая погасить их с помощью заказа на ремонт понтонного моста в Острогожском районе. О планах было известно даже тогдашнему заместителю председателя регионального правительства Алексею Беспрозванных. Но, несмотря на то, что корабль был построен и теперь стал визитной карточкой областного центра, заказ на ремонт понтонного моста появился только сейчас, когда кредиторы уже попытались обанкротить предприятие в Арбитражном суде.

Алексей Жерносеков ИА REGNUM Корабль «Гото Предестинация», построенный в Павловске

«Печально осознавать, что, восстанавливая историю строительства российского флота в Воронеже, мы подошли к финалу Павловской судоверфи, заложенной Петром Первым в 1709 году», — говорится в обращении.

Выходом из ситуации сотрудники завода считают принятие программы по ремонту и модернизации понтонных мостов в регионе — программа уже действовала некогда, но заглохла. Сейчас заказы по программе могли бы обеспечить завод работой на долгие годы. К тому же понтонные мосты находятся в плачевном состоянии, и необходимость их ремонта назрела уже давно, считает Надежда Маринкина. Пока же приходится только ждать итогов совещания в министерстве промышленности и торговли РФ, на которое в июне были приглашены и руководители Павловского завода. Первым итогом стало решение о разработке плана загрузки судостроительных и судоремонтных предприятий, что будет дальше — непонятно.

«Не флот, а картошка»

Об истории строительства флота в Павловске помнят еще как минимум в одном месте — в Музее юных техников, созданном одной неравнодушной семейной парой — Алексеем и Валентиной Ухановыми. Музей находится на главной улице Павловска — проспекте Революции. С виду — обычная школа. Напротив входа — небольшой кабинет с покосившимися дверными косяками, но стоит повернуть налево, и перед глазами — начало музейной экспозиции.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Музейный экспонат, сделанный школьниками

Посещение музея стоит всего 30 рублей. За эти деньги можно не только самостоятельно осмотреть экспонаты, но и послушать рассказ вахтера, которой «скучно просто так сидеть». Среди экспонатов — китовый ус, скафандры, ядра, гербы и главное — бесчисленное количество моделей кораблей. На каждую модель школьники тратят три-четыре года. Все миниатюры выполнены с предельной точностью. Еще среди экспонатов — композиции, рассказывающие о том, как строились корабли. На стене — схема логистики судов.

Дети, которые делают модели кораблей, как водится, потом вырастают. И становятся моряками. Большая часть экспонатов — именно их подарки. Несмотря на мелкий ныне Дон, крах судостроительного завода, горожане и спустя 300 лет живут мечтами о морях.

«Напишите, пожалуйста, отзыв в тетрадку. Только не на мое имя, на имя Алексея Уханова и Валентины Ухановой. Они же тут все создали», — просит экскурсовод. Но в этом просто нет необходимости — после увиденного творения, созданного двумя людьми без чьей-либо поддержки, руки к тетрадке тянутся сами. Большая часть книги отзывов уже заполнена — только за июль здесь исписано больше 10 страниц. Благодарности оставляют как люди, приехавшие в гости к родственникам, так и целые экскурсионные группы.

Складывается ощущение, что в сфере туризма власти пытаются и никак не найдут ту золотую жилу и прыгают с флота на картошку. Наряду с празднованием Дня Военно-Морского Флота, на который в прошлом году приехало более двух тысяч гостей, в районе отмечается праздник «Картофельный разгуляй», который ежегодно посещают около тысячи человек. Кроме того, по данным регионального департамента культуры, Краеведческий музей для привлечения туристов разработал пешеходный маршрут по городу. На этом перечень мероприятий заканчивается. О том, что в нескольких километрах от города есть меловые горы и пещерный Воскресенский Белогорский мужской монастырь, в официальном ответе из департамента культуры — ни слова.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Дворик Духовного училища — одно из излюбленных мест для фотосессий

Возможно, результаты от такого распыления и есть, но после посещения города остается ощущение недосказанности: очень уж хочется не только узнать о том, как раньше строили корабли, но и увидеть, как старинный завод работает сейчас.

Не дотягивает до звания «курортного и туристического центра Воронежской области», которым так хочет сделать Павловск департамент культуры, и туристическая инфраструктура. В городе всего несколько гостиниц и мотелей. В сезон отпусков, когда через город на моря едут москвичи, этого явно недостаточно — о том, что мест в гостиницах может не хватить, любезно предупреждают таксисты, которые частенько оказываются провожатыми заехавших туристов. К тому же туристы, которые наслышаны об истории флота и хотят увидеть город своими глазами, вряд ли сохранят это желание, узнав, что остановиться можно только в мотеле для дальнобойщиков.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Казанская церковь

К слову, сам город вполне интересный, и многим любопытно погулять по перпендикулярным улицам, посмотреть на здания, сохранившиеся с позапрошлого века, покататься на прогулочном катере и поплавать в Дону. Но на все это уходит максимум полдня, в оставшееся время просто нечего делать. Возможно, градоначальникам стоит прислушаться к мнению экспертов в сфере туризма и развивать событийное наполнение города: вполне вероятно, что проезжающие туристы будут не только обедать в придорожных кафе, но и решат остаться на ночь, а быть может, и приедут вновь, чтобы до конца познакомиться с местом рождения российского флота.