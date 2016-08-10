Санкт-Петербург, 10 августа, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Дефект теплопровода, не выдержавшего испытаний при повышенном давлении, привел к выходу воды на поверхность и повредил автомобиль в Невском районе Санкт-Петербурга. Несмотря на это, запланированные на 10 августа испытания будут продолжены.

Life-Of-Pix Труба

О ЧП сообщили очевидцы в популярной городской группе в соцсети. «Прорыв трубы разорвал асфальт на Российском проспекте, проезд от Товарищеского в сторону метро «Проспект Большевиков» закрыт», — рассказали свидетели коммунальной аварии.

На выложенной в соцсети фотографии виден вспученный прорывом асфальт и автомобиль, предположительно, Opel Astra, который полностью залит грязью.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», в ходе гидравлических испытаний произошел дефект трубы диаметром 1000 мм по адресу Российский проспект, д.1. Прорыв был выявлен дежурной бригадой предприятия. Сейчас дефект локализован.

К месту повреждения автомобиля вызван дежурный комиссар страховой компании, в которой застрахована ответственность «Теплосети» при подобных случаях.

Ремонт поврежденного участка теплопровода начнется только после полного завершения испытаний, которые проводятся для подготовки тепловых сетей к новому отопительному сезону и предотвращения масштабных зимних сбоев, уточнили в пресс-службе предприятия.