Рига, 10 августа, 2016, 13:11 — ИА Регнум. В Латвии растет количество жителей, обращающихся в Фонд врачебного риска Национальной службы здравоохранения, требуя компенсации за ущерб, нанесенный здоровью во время лечения. Так, за неполных три года, ведомство получило около 400 заявлений, сообщает портал Lsm.lv.

gorspravka09.ru Медицина

Как стало известно, в 2015 году ведомство получило 171 заявление на выплату компенсации в связи с ущербом, нанесенным врачами пациенту. Это вдвое больше, по сравнению с 2014 годом.

Всего, с начала работы фонда, с 25 октября 2013 года, в него обратились около 400 пациентов. За первое полугодие 2016 года принято 99 решений о выплате компенсаций, а около полутора сотен заявлений находятся в стадии рассмотрения. Сумма выплаченных компенсаций за врачебные ошибки в 2016 году составила приблизительно полтора миллиона евро.

Как сообщила представитель Национальной службы здравоохранения Эвия Шталберга, заявления от пациентов чаще всего затрагивают травматологию, неврологию, хирургию, гинекологию и родовспоможение. «Жалуются, например, на недостаточный уход за здоровьем, на неопределенные диагнозы, на последствия после манипуляций и другие ситуации», — пояснила специалист.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 29 апреля 2016 года глава Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социальной опеки Валдис Керис заявил, что из-за низкого финансирования здравоохранения Латвия ежегодно теряет около 1,5 тыс. трудоспособных жителей. По словам Кериса, чтобы отрасль могла «нормально действовать», ей необходимо выделять финансирование в размере 5% ВВП. Сейчас в Латвии на медицину выделяется меньше 3% ВВП, притом, что в среднем по ЕС на здравоохранение выделяется 7,3%. По этой причине в Латвии последние 5−7 лет существует нехватка медицинских специалистов. Многие из специалистов после окончания университетов уезжают далее учиться и работать в другие страны.

Читайте также:

«Латвийская медицина движется к катастрофе«

8 из 1275 латвийских семейных врачей соответствуют критериям качества