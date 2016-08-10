Лондон, 10 августа, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Самый старый пересаженный орган, которой скоро пересечет отметку в 100 лет, обнаружен в Великобритании у Сью Уэстерхед, сообщает Press Association.

John Campbell Почка

Орган был пересажан Сью от её матери Энн в 1973 году, когда той было 57 лет. Несмотря на то, что обычно трансплантат от живого донора живет не более 20 лет, даже спустя 43 года орган по-прежнему работает без сбоев.

Нарушение работы почек у Уэстерхед, проживающей в Хоутон ле Спринг, было обнаружено, когда ей исполнилось 25 лет. По её словам, тогда она считала, что ей повезет, если после трансплантации у неё будет по меньшей мере пять лет, однако прошло 43 года, а в ноябре пересаженному органу исполнится 101 год.