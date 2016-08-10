Москва, 10 августа, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Президент футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Ольга Смородская покидает свой пост. Об этом сообщается в среду, 10 августа, на официальном сайте столичной команды.

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«Совет директоров ЗАО ФК «Локомотив» 10 августа удовлетворил заявление Ольги Смородской о досрочном прекращении полномочий в должности президента футбольного клуба», — говорится в сообщении.

Отметим, что новым президентом столичной команды стал Илья Геркус.

Напомним, Ольга Смородская шесть лет занимала пост президента ФК «Локомотив». За время ее работы московский клуб выиграл «бронзу» чемпионата российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ), завоевал Кубок России, а также дважды дошел до 1/16 финала Лиги Европы.