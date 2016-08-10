Анкара, 10 августа, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Возглавить Турцию в случае успешного военного переворота должен был экс-командующий ВВС страны генерал Акин Озтюрк, сообщает Hurriyet со ссылкой на выводы следствия.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По данным следствия, списки с именами лиц и их предполагаемыми должностями были найдены в ходе обысков у участников мятежа. Озтюрк в этих списках был первым — он должен был стать президентом Турции.

Издание отмечает, что попытка переворота провалилась из-за вмешательства главы генштаба ВС Турции Хулуси Акара. Ранее 17 июля сам Озтюрк заявлял, что Акара был с ним в сговоре.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка военного переворота. На улицы Анкары и Стамбула вышли многочисленные отряды с бронетехникой. В ходе боевых столкновений погибли 246 человек, более 2,1 тыс. человек получили ранения. Мятеж не удался, к утру преданные руководству Турции военные полностью восстановили контроль над ситуацией в стране.

За неудачной попыткой путча в Турции последовала волна чисток в рядах военных и государственных структур, арестованы или лишились своих постов тысячи человек, ужесточён контроль над СМИ, целый ряд которых был закрыт.

9 августа министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил, что в рамках расследования дела о попытке госпереворота задержаны более 26 тыс. человек.