Мадрид, 10 августа, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Бывший ведущий популярного британского шоу об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон оказал помощь четверым туристам, которых унесло в в открытое море на надувных лодках, об этом он сообщил в своем Twitter.

Цитата из т/п «Top Gear». реж Брайан Клейн. 2002. Великобритания Джереми Кларксон

Инцидент произошел неподалеку от испанского острова Майорка, где Кларксон проводил время на своей яхте. Телеведущий заметил в море людей на надувных лодках, при этом расстояние до берега было не меньше мили.

С помощью троса Кларксон помог путешественникам подняться на судно, спасенными оказались двое немцев и двое французов. По словам телеведущего, они рассмеялись, увидев, кому именно обязаны своим спасением, и рассказали, что их лодки ветром отнесло от берега.

После этого вся компания отметила удачный исход происшествия в пабе на берегу.

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