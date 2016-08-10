Ставрополь, 10 августа, 2016, 12:54 — ИА Регнум. В Ставрополе на российского оппозиционера, председателя Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаила Касьянова совершено нападение: акция была спланирована заранее. Такое заявление сделал кандидат в депутаты Государственной думы от ПАРНАСа Андрей Зубов в интервью телеканалу «Дождь».

Франциско Гойя. Поединок на дубинах 1823

Зубов сообщил, что перед отелем «Континент» Касьянова встретила группа людей из 25−30 человек, доставленных, как считает оппозиционер, специально для акции из Москвы. Уже подъехав к гостинице, парнасовцы увидели группу людей, «подготовленных для скандала».

«И когда мы шли от машины ко входу в гостиницу, орали там. Естественно, давали билет до, не помню, Брюсселя или Вашингтона. Говорили, уезжайте», — сказал Зубов.

Кандидат в депутаты пояснил, что Касьянова несколько раз пытались ударить — и руками, и ногами, причём один раз это удалось сделать. Оппозиционеру порвали рубашку. Охрана пыталась остановить нападавших, но они оказались сильнее. Приехавшим политикам удалось дойти до зала, где была запланирована встреча с электоратом.

«Всего два полицейских, которые охраняют все это, они маленького роста и, естественно, и ничего сделать не могут с этой группой казаков и НОДовцев», — сообщил Зубов.

По словам Зубова, многих из напавших на Касьянова людей он видел в Рязани, где глава ПАРНАСа проводил такую же встречу с жителями.

Ситуацию прокомментировал руководитель Центрального штаба НОД Евгений Фёдоров. Он заявил, что члены его партии не могли сделать подобных вещей.

«У нас первое требование, которое люди пишут в анкетах, когда вступают в актив НОДа, — есть на сайте, можно посмотреть, — это строгое соблюдение законодательства. Это условие работы в НОДе», — сказал он.