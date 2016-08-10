Омск, 10 августа, 2016, 12:50 — ИА Регнум. В Омске детей, которых этим летом заметили гуляющими по карнизу, из семьи изымать не будут. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном УМВД.

Юон Константин. Раскрытое окно. Лигачево. 1947

Информация о детях «в опасном для их жизни и здоровья положении» появилась в соцсетях и местных СМИ в июле текущего года. Сообщалось, что один ребенок стоял на карнизе многоквартирного дома, а другой — сидел на подоконнике.

Полицейские в ходе проверки установили, что в квартире проживает омичка 1975 года рождения — мать троих сыновей (двенадцати, семи и трех лет), а также четырехлетней дочери. «Ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства.

В полиции рассказали, что женщина долгое время не хотела пускать проверяющих в свою квартиру. Между тем, проверка условий проживания семьи все-таки состоялась. Она показала, что жилье находится в удовлетворительном состоянии. 12-летнего и семилетнего мальчиков определили в оздоровительный центр, трехлетнего — в детский сад.

«Все собранные материалы полицейские передали в заинтересованные ведомства системы профилактики. Основания для изъятия детей из семьи не усматриваются. В настоящее время сотрудники полиции на постоянной основе посещают семью по месту жительства, обследуют условия проживания, с матерью проводят профилактические беседы», — подытожили в ведомстве.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, фотографии двух маленьких детей, один из которых стоит со стороны улицы на карнизе второго или третьего этажа многоквартирного дома в Омске, держась рукой за пластиковое окно, а другой — сидит на подоконнике, появились в июле в соцсетях. За проверку этой информации взялись правоохранительные органы.