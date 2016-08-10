Киев, 10 августа, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Подольский районный суд Киева вызывает главу Луганской народной республики Игоря Плотницкого на судебное заседание в качестве обвиняемого. Как сообщается в объявлении, опубликованном в официальном издании украинского правительства «Урядовый курьер», суд состоится 31 августа 2016 года, передает ИА REGNUM.

Илья Репин. Раненый. 1913

Плотницкий обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146 Уголовного Кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека организованной группой с тяжелыми последствиями), ч. 2 ст. 258 (террористический акт, совершенный группой лиц, который повлек причинение значительного имущественного ущерба либо иных тяжких последствий), ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу).

В объявлении говорится, что Плотницкий должен иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. «В случае неявки обвиняемого в суд, объявление считается надлежащим уведомлением, а уголовное производство будет осуществляться при отсутствии обвиняемого в порядке специального судебного производства», — отмечается в тексте.

В настоящее время глава ЛНР еще не отреагировал на вызов в суд Киева.

Напомним, в марте 2016 года СБУ вызывала Плотницкого на допрос по делу о похищении украинской летчицы Надежды Савченко. Плотницкий тогда также проигнорировал вызов. В правительстве ЛНР выдвинутые обвинения назвали «полным абсурдом» и заявили, что Игорь Плотницкий приезжать на допрос не планирует, так как юрисдикция спецслужб Украины на территорию республики не распространяется.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 6 августа в Луганске неизвестные попытались взорвать автомобиль Плотницкого. По официальным данным ЛНР, глава республики получил незначительные ранения и с 8 августа приступил к выполнению своих обязанностей. При этом Плотницкий пятые сутки не появляется на публике. В свою очередь, СБУ подтвердила факт получения Плотницким тяжелых ранений в результате покушения.