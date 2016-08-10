Душанбе, 10 августа, 2016, 12:49 — ИА Регнум. «У нас достаточное количество призывников, из которых можно по выбору по физическим, умственным данным набрать новобранцев в ряды Вооруженных сил Таджикистана», — цитирует слова источника в министерстве обороны «Азия-Плюс» сегодня, 10 августа.

Илья Репин. Проводы новобранца. 1879

По словам источника, в стране не намерены вводить запрет на выезд граждан призывного возраста за рубеж, как это предложили в соседней Киргизии. Более того, в Минобороны напомнили, что ведомство намерено сократить срок службы в армии с двух до полутора лет, проект поправок в министерства и ведомства страны был направлен около года назад.

«Минобороны выступило с инициативой о внесении поправок в закон «О всеобщей воинской обязанности и военной службе», с тем, чтобы срок службы в армии был сокращен с существующих двух до полутора лет. Сейчас предложение рассматривается министерствами и ведомствами, после чего будет направлено в правительство», — сообщил накануне пресс-секретарь оборонного ведомства Фаридун Махмадализода.

Отметим, что о разработке новой редакции закона и скором его предоставлении в парламент замминистра юстиции Таджикистана Абдумманон Холикзода заявлял еще два года назад — 23 июля 2014 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Киргизии по инициативе Госкомитета по делам обороны (бывшего Министерства обороны) на общественное обсуждение вынесен проект постановления, согласно которому призывникам могут временно запретить выезжать за пределы страны.

В Таджикистане на заработках за пределами страны, по официальным данным, находятся около 100 тыс. молодых людей призывного возраста, при том что всего в стране насчитывается 600 тыс. граждан призывного возраста. Также порядка 150 тыс. имеют освобождение или отсрочку от службы в рядах ВС страны.

Минобороны Таджикистана дает радужные отчеты о том, что в последние годы планы по призыву на срочную службу выполняются досрочно и 95% граждан идут служить в армию добровольно или сразу после повестки. При этом во время призывных кампаний в местной прессе появляется масса сообщений о проведении облав, которые власти якобы пытаются искоренить и результаты которых порой бывают трагическими. Так, во время весеннего призыва 2016 года, скрываясь от облавы, утонул 19-летний призывник, бросившийся в реку Вахш.