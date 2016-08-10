Москва, 10 августа, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Несколько центральных улиц столицы перекроют 12−13 августа 2016 года из-за проведения праздника московского автобуса, сообщает пресс-служба департамента транспорта города. В эти дни в Москве представят ретро модели наземного транспорта.

transit.parovoz.com Ретро автобусы

«С 23:00 мск 12 августа до 18:00 мск 13 августа будет полностью перекрыт участок Фрунзенской набережной от Новокрымского проезда до улицы Тимура Фрунзе, также нельзя будет проехать по Крымскому проезду на участке от Крымской эстакады до Фрунзенской набережной», — заявили в ведомстве.

Ретропарад автобусов пройдет на участке Фрунзенской набережной от Крымского проезда до улицы Тимура Фрунзе 13 августа. Всего посетителям планируют показать около 30 моделей автобусов. На праздничной площадке около каждого автобуса будут работать аниматоры, одетые по моде периода работы конкретной модели городского транспорта. Юным посетителям праздника предложат изготовить и раскрасить модель автобуса из картона.

Напомним, днем рождения московского автобуса считается 8 августа 1924 года. В 2015 году праздник посетили около 40 тысяч человек.