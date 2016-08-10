Фуншал, Португалия, 10 августа, 2016, 12:47 — ИА Регнум. По меньшей мере трое человек погибло, более тысячи были эвакуированы в результате лесных пожаров, бушующих на протяжении трех дней на португальском острове Мадейра, сообщает Reuters.

Алексей Денисов-Уральский. лесной пожар. 1897

Как заявили местные власти, лесной пожар, вызванный жарой и раздуваемый сильными ветрами, добрался до столицы острова — курортного города Фуншал, где стихия уничтожила около 40 домов и один пятизвездочный отель.

Как отметил губернатор региона Мигель Албукерке, пожары на острове по большей части локализованы, бесконтрольные возгорания наблюдаются всего в нескольких частях острова.

Он добавил, что с ожогами и отравлением продуктами горения было госпитализировано до 80 человек, из которых двое находятся в критическом состоянии. По его данным, все погибшие являются местными жителями, один человек считается пропавшим без вести.

Наряженной ситуация сохраняется и на материковой части страны, преимущественно на севере которой пожарные службы пытаются взять под контроль лесные пожары. Из-за разгула огненной стихии на этой неделе уже было уничтожено несколько жилых домов, перекрыты шоссе, были эвакуированы жители нескольких деревень.