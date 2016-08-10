Вашингтон, 10 августа, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Американское космическое агентство NASA пытается вернуть проданную по ошибке сумку, в которую астронавт Нил Армстронг собирал лунный грунт в 1969 году, сообщает SkyNews.

Астронавт «Аполлона-11» Базз Олдрин

По данным телеканала, артефакт был продан на аукционе всего за $995, его купила жительница штата Иллинойс Нэнси Карлсон. Такая низкая цена объясняется технической ошибкой — на аукцион должна была быть выставлена другая сумка. NASA узнало об ошибке, только когда покупательница прислала сумку на подтверждение подлинности.

Теперь агентство пытается вернуть сумку из-под лунного грунта с помощью прокуроров штата Канзас, однако покупательница категорически отказывается ее возвращать и подала встречный иск в суд.

Ранее небольшой белый тканевый мешок на молнии использовал астронавт миссии «Аполлон-11» Нил Армстронг. Считается, что 20 июля 1969 года Нил Армстронг и Базз Олдрин стали первыми землянами, ступившими на поверхность Луны.