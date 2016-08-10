Санкт-Петербург, 10 августа, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Количество укушенных клещами в Петербурге и Ленобласти снизилось на минувшей неделе — как по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так и в сравнении с предыдущей неделей. Об этом сегодня, 10 августа, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в надзорных санитарных ведомствах двух регионов.

francok35 Клещ

За прошедшую неделю (31-ю неделю) врачи Городской инфекционной больницы им. Боткина в Петербурге зарегистрировали три новых случая заражения энцефалитом и пять случаев клещевого боррелиоза (болезни Лайма). Всего с начала сезона врачи Боткинской больницы диагностировали энцефалит у 52 человек, боррелиоз — у 94 пациентов.

Согласно статистическим данным, активность клещей снизилась в июне и в начале июля, затем, как сообщало ИА REGNUM, возросла во второй половине июля. С начала августа активность клещей снизилась — специалисты констатировали один из минимальных показателей этого сезона. Так, к врачам Боткинской больницы за неделю обратились 79 человек, пострадавших от присасывания клещей. Всего с начала 2016 года в больницу им. Боткина обратилось 2 838 человек с жалобами на укусы клещей.

Отметим, согласно данным Роспотребнадзора по Петербургу за 27 июля, с начала сезонного подъема к медикам с жалобами на присасывание клещей обратилось 8 972 человека, в том числе 1 677 детей. Там подчеркнули, что в черте города пострадали только 1 011 человек, в основном на территориях Пушкинского района (322 случая), Курортного (218), Красногвардейского (111), Приморского (107).

Большинство же укушенных петербуржцев, в том числе заболевших клещевым энцефалитом или бореллиозом, пострадали в Ленинградской области, а также на территориях Новгородской, Псковской, Вологодской, Тверской областей и Республики Карелия.

Как сообщалось, в Петербурге был зарегистрирован один летальный исход от клещевого энцефалита у 55-летнего мужчины. Он пострадал от укуса клеща на территории Волховского района Ленобласти.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Роспотребнадзоре по Ленобласти, по состоянию на 5 августа в медучреждения региона по поводу присасываний клещей обратились 5 887 человек, в том числе 1 193 ребенка.

На прошлой неделе к медикам обратились 224 человека. По сравнению с тем же периодом прошлого года число обращений снизилось — в прошлом году за 31-ю неделю было зарегистрировано 305 укушенных клещами.

Кроме того, подчеркнули в надзорном ведомстве, за текущий эпидсезон число пострадавших от укусов клещей пока меньше на 9%, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе на 20% меньше в этом году оказалось укушенных детей.

В ходе исследования 4957 клещей, снятых с пострадавших от укусов, возбудитель клещевого энцефалита был обнаружен в 5,2% насекомых, боррелиоза — 22%, эрлихиоза — 2%.

Надзорные ведомства напоминают, что при посещении лесных массивов необходимо одеваться таким образом, чтобы исключить заползание клещей под одежду и применять для обработки одежды специальные акарицидные и репеллентные средства. При обнаружении укуса клеща важно незамедлительно обратиться к врачу.