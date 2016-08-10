Москва, 10 августа, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Руководитель оргкомитета премии «МОЛОDOSТЬ» Анастасия Солдатова в комментарии ИА REGNUM заявила, что либеральное представление о бизнесе как воплощении индивидуального успеха дезориентирует молодёжь и заводит её в смысловой и нравственный тупик. «Деньги и их количество не могут быть целью, — выразила Солдатова позицию учредителей премии. — Это средство по определению. Подмена этого понятия создаёт внутреннюю социальную угрозу, сопоставимому с внешней. Поэтому так важно показать пример, когда деньги работают на общественную пользу».

Джованни Тьеполо. Меценат представляет императору Августу свободные искусства. 1743

На международную премию «МОЛОDOSТЬ» номинируются деятели культуры, науки и бизнеса, чей труд может служить примером такого подхода. «Нам важно поддержать тех, кто видит конечную цель своего труда в служении обществу и государству», — заявила Анастасия Солдатова.