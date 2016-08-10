Архангельск, 10 августа, 2016, 12:34 — ИА Регнум. В 2016 году в учреждениях регионального УФСИН Архангельской области формально подпадало под условно-досрочное освобождение свыше трех тысяч человек, но воспользовались правом, написав ходатайства, лишь 1368. Вышли на свободу на сегодняшний день 513 осужденных. По сравнению с прошлым годом число освободившихся условно-досрочно выросло на 22%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Карикатура «Свобода грядет!» (фрагмент). 1905

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По информации пресс-службы ведомства, возможность выйти на свободу раньше назначенного по приговору суда за совершенное преступление срока предоставляется лишь тем, кто признал свою вину и доказал суду свое исправление. Условно-досрочное освобождение является одним из стимулов соблюдения порядка отбывания наказания. «В зависимости от тяжести правонарушения осужденный имеет шанс обратиться в суд через определенное время нахождения в исправительном учреждении с ходатайством о выходе на свободу по УДО. Если в ходе заседания будет принято положительное решение, оставшийся срок осужденному отбывать не придется. Однако при совершении повторного преступления в этот период — не отбытое наказание будет добавлено к новому приговору», — пояснили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за полгода преступность в Архангельской области выросла на 9%. В области зарегистрировано 11 436 преступлений, что на 8,6% больше, чем в 1-м полугодии 2015 года. По России их число увеличилось на 3,1%, а по СЗФО на — 4,1%. Рост числа регистрируемых преступных деяний произошел в 18 муниципальных образованиях области, наиболее значительно в Северодвинске (+33,1%), Холмогорском (+33,9%), Вельском (+22%), Шенкурском (+20%), Онежском (+17,7%), Красноборском (+17,3%) районах.