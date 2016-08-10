Тегеран, 10 августа, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джафари встретился с руководством и личным составом Сухопутных сил КСИР, дислоцируемых в провинциях Курдистан и Западный Азербайджан.

ИА REGNUM

Глава КСИР подчеркнул важность обеспечения безопасности иранских границ. «Несомненно, сегодня стабильность Ирана полностью зависит от безопасности границ в северо-западных и юго-восточных районах страны. Стратегия КСИР по обеспечению порядка на приграничной территории показала свою эффективность. Мужественный и правоверный народ Курдистана и Западного Азербайджана ощущает на себе результаты работы КСИР и полиции в борьбе с антиреволюционными группировками», — передает слова Джафари информационный портал КСИР Sepah News.

Глава КСИР выразил готовность помочь правительству Ирана в создании инфраструктуры и реализации экономики сопротивления в провинциях Курдистан и Западный Азербайджан. По мнению Джафари, строительная компания «Хатам аль-Анбия» (подконтрольная КСИР) может приступить к работам в этом регионе.

С июня 2016 г. в курдских районах Ирана активизировались террористические группировки. Постоянно происходят столкновения между силами правопорядка и террористами. Ситуацию усугубляет высокий уровень безработицы в этом районе. Правительство Ирана реализует специальную социально-экономическую программу для стабилизации ситуации в провинциях Курдистан и Западный Азербайджан.