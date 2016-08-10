Горно-Алтайск, 10 августа, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Вертолет со спасателями отправился на помощь туристам, попавшим под камнепад на горе Белуха. В группе из 8 человек есть пострадавшие, сообщает 10 августа пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Республике Алтай.

Clker-Free-Vector-Images Камнепад

Информация о ЧП поступила к спасателям 9 августа. По предварительным данным, камнепад застиг группу туристов в 50 км от селения Джазатор в Кош-Агачском районе. Отмечается, что эта местность труднодоступна, быстро эвакуировать оттуда людей можно лишь на вертолете.

Борт МЧС направлен из Красноярская в Горно-Алтайск, позже спасатели приступят к поиску туристов. В ведомстве называют поисково-спасательную операцию в горном массиве крайне сложной.