Тула, 10 августа, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Бывший заместитель министра строительства и ЖКХ — директор департамента строительства Тульской области Василий Кунцевич отправится в колонию по приговору суда. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, 10 августа судебная коллегия облсуда отклонила жалобу защиты чиновника и оставила приговор, до этого вынесенный районным судом, в силе.

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Согласно материалам уголовного дела, в декабре 2013 года Василий Кунцевич, работая на посту замминистра строительства и ЖКХ региона, подписал акты о выполнении работ по установке в 21 муниципальном образовании Тульской области 185 шкафов управления глубинными насосами. Работы должны были быть выполнены в рамках госконтракта, общая сумма составляла более 50 млн рублей. При этом фактически подрядчик не выполнил работы в полном объеме, но деньги все равно получил.

22 июня Центральный районный суд Тулы признал Кунцевича виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и административно-хозяйственных полномочий сроком на три года.

Приговор суда бывший чиновник счел слишком суровым и обжаловал его. Однако сегодня судебная коллегия по уголовным делам Тульского областного суда отклонила жалобы осужденного и его адвоката, приговор суда оставлен без изменения, вступил в законную силу.