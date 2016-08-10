Калуга, 10 августа, 2016, 12:29 — ИА Регнум.



Пресс-служба Управления ФССП России по Калужской области Работа судебного пристава с документами по алиментам

Порядка 700 тысяч рублей задолженности по алиментам взыскали в Бабынинском районном отделе судебных приставов Калужской области с мужчины, который 17 лет не платил деньги на содержание своего сына.

Как сообщила 10 августа корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель пресс-службы Управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун, у судебных приставов длительное время находилось исполнительное производство о взыскании алиментов с гражданина Р., который 17 лет уклонялся от их уплаты. После развода родителей ребенок остался жить с матерью, а пустившийся в бега отец не желал отягощать себя лишними финансовыми тратами.

Гражданин Р. официально нигде не работал, за ним не числилось имущество, на которое судебные приставы могли бы наложить арест. Сотрудники ведомства привлекали должника к уголовной ответственности по ст.157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), однако это не подействовало на нерадивого отца.

Мужчина стал скрываться от судебных приставов и уклонился от своего родительского долга. Он был объявлен в розыск. Как выяснилось, алиментщик проживал в другом регионе страны, в который было направлено исполнительное производство. Однако и там алименты с гражданина Р. взыскать не удалось.

Недавно мужчина возвратился в Калужскую область, где его, наконец-то, и настиг старый долг. К этому времени сын гражданина Р. уже достиг совершеннолетия, но это не освобождало нерадивого отца от необходимости уплаты задолженности, которая составила многотысячную сумму.

Калужские судебные приставы выяснили, что у гражданина Р., вернувшегося в родной регион, появилось целых пять банковских счетов. В результате оперативных действий судебных приставов, на банковские счета был наложен арест и произведено списание всей суммы задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 276 тысяч исполнительных документов (около 1800 — на одного судебного пристава) находилось на исполнении в структурных подразделениях калужских судебных приставов за первую половину 2016 года. Сумма, взысканная приставами, составила 1,205 миллиарда рублей, что на 21% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Особое внимание приставами было уделено социально значимым исполнительным производствам. Так, всего в пользу детей по алиментным обязательствам в первом полугодии было взыскано около 87 млн. руб. Причем в эту сумму не входят средства, которые выплачены должниками добровольно. В 2015 году, в пользу детей по алиментным обязательствам судебными приставами взыскано более 130 миллионов рублей.