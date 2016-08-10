Оренбург, 10 августа, 2016, 12:28 — ИА Регнум. В районе поселка Нижняя Павловка Оренбургской области 9 августа после заправки на АЗС, принадлежащей ООО «РостаНефть» сломалось порядка 10 автомобилей. Машины, проехав всего несколько метров, неожиданно встали. Пришлось прибегать к помощи эвакуатора. Об этом сообщает ряд местных СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ойл

«Все произошло по ошибке оператора, которая залила в емкости другой вид топлива», — сообщил ТК «Регион».

Вместо бензина марки АИ-92 в цистерну залили дизтопливо, а ничего не подозревавшие автовладельцы залили его в бак своих машин.

Деньги за «неправильный» бензин пострадавшим вернули сразу, а также пообещали взять на себя все расходы по ремонту и эвакуации транспортных средств. По словам пострадавших, сеть АЗС компенсировала непредвиденные расходы в полном объеме, сообщил региональный портал orenday.ru.

СМИ отмечают, что ООО «РостаНефть» признала ошибку оператора и расходы автовладельцев, пострадавших из-за этой ошибки.

Автоэксперты говорят, что после «неправильного» топлива ремонтные работы обойдутся в сумму от 5000 до 8000 тысяч рублей, при вскрытии серьезных дефектов сумма может вырасти.

Адвокаты советуют пострадавшим автовладельцам взять в владельца АЗС письменное обещание об устранении неполадок либо компенсации суммы, потраченной автомобилистами на ремонт в автосервисе.