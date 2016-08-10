Киев, 10 августа, 2016, 12:27 — ИА Регнум. По состоянию на август 2016 года «Нафтогаз Украины» увеличил сумму финансовых претензий к ОАО «Газпром» по транзитному контракту на 300 млн долл. Об этом говорится в письменном ответе «Нафтогаза» на запрос украинского издания Апостроф.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

Таким образом, общая сумма претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» по транзитному иску увеличилась до 8,5 млрд долл. Ожидается, что Стокгольмский арбитраж начнет рассматривать спор госкомпаний Украины и Российской Федерации в ноябре 2016 года.

В украинской компании напомнили, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) своим постановлением от 29 декабря 2015 года (№ 3159) утвердила новые тарифы на транспортировку газа по территории Украины по системе «вход-выход». Согласно новым тарифам, «Нафтогаз» с 1 января увеличил стоимость транзита российского газа в Европу. С учетом имеющихся объемов прокачки российского газа по украинской ГТС транспортировка тысячи куб. м газа на расстояние в 100 км обойдется «Газпрому» не в $2,5, как ожидают в Москве, а почти в $7,9. «Газпром» отказывается оплачивать транспортировку газа по новому тарифному пакету и рассчитывается по формуле, установленной контрактом от 2009 года.

«На сегодня НКРЭКУ предоставила «Нафтогазу» возможность временно осуществлять транзит на старых условиях, при этом «Нафтогаз» требует от «Газпрома» оплаты по новым тарифам через суд. Разница между новым тарифом на транспортировку и фактически оплаченным российской стороной будет включена в сумму судебных претензий «Нафтогаза» к «Газпрому». На сегодня сумма наших претензий к «Газпрому» по контракту на транзит газа с учетом процентов доходит до $8,5 млрд», — говорится в письме «Нафтогаза».

Согласно данным НАКа, за первые шесть месяцев 2016 года объемы транзита российского газа составили 37,7 млрд куб. м, в том числе в страны Европы — 36,2 млрд куб. м. В то же время «Нафтогаз» отказался назвать сумму, которую «Газпром» перечислил за транзит газа в первом полугодии 2016 года, сославшись на «условия контракта с ПАО «Газпром».

Отметим, что в последнем финансовом отчете «Нафтогаза» указывается, что валовая прибыть компании от предоставления услуг по транзиту газа за первые шесть месяцев 2016 года составила 18,8 млрд грн (757 млн долл).

Как сообщало ИА REGNUM, на рассмотрении Стокгольмского арбитража находятся два иска «Нафтогаза» к «Газпрому», в частности иски по поставкам газа и по контракту на транзит, а также иск «Газпрома» к «Нафтогазу», относительно контракта купли-продажи газа от 2009 года. Сумма исковых претензий «Газпрома» к НАКу составляет 38,7 млрд долл, «Нафтогаза» — 26,6 млрд долл.

Напомним, ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял, что по состоянию на 1 марта 2016 года сумма претензий холдинга к «Газпрому» по транзитному контракту составляла 8,2 млрд долл.