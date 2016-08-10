Великий Новгород, 10 августа, 2016, 12:26 — ИА Регнум.



Иван Шишкин. Скамейка в аллее. 1872

Житель города Холм Новгородской области обратился с письмом на имя президента Российской Федерации Владимира Путина с просьбой установить в городе скамейки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главного федерального инспектора (ГФИ) в Новгородской области Вадима Непряхина, это обращение в числе прочих 9 августа рассмотрел ГФИ на приёме граждан, который провёл по поручению главы государства.

«В связи с малочисленностью населения (в городе проживает менее 3,5 тысячи человек — прим. ИА REGNUM) общественный транспорт по городу не ходит, приходится ходить пешком в магазин и аптеку, а передохнуть старшему поколению негде. Было бы очень хорошо, если на улице установили бы 4−5 скамеек», — говорится в обращении к президенту от жителя Холма.

Как пояснил глава Холмского района Виталий Саляев, районный центр, действительно, протяженный — 4 км, и существует необходимость поставить в разных его частях скамейки для отдыха. «Он пообещал предусмотреть средства на них в бюджете следующего года и установить скамейки весной, например, к 9 мая», — сообщили в пресс-службе федерального инспектора.

Помимо этого обращения, Вадим Непряхин взял под личный контроль ещё два обращения к президенту России: жительница Старой Руссы просила содействия в получении её приёмным сыном положенного жилья, а руководитель молодёжного объединения и патриотического клуба из Шимского района обратилась с просьбой о создании спортивной площадки в Шимске.