Рязань, 10 августа, 2016, 12:22 — ИА Регнум. О необходимости ограничить въезд тяжелых грузовиков в Рязань на заседании в правительстве региона заявил губернатор Олег Ковалев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Губернатор дал поручение оперативно разработать комплекс мер для отслеживания ситуации. По словам губернатора, необходимо усилить работу по фото‑ и видео-фиксации, а также городским властям месте с правоохранительными органами необходимо активизироваться в привлечении нарушителей к самой строго ответственности.

«Это поможет снизить число автоаварий в областном центре и сохранить дорожное полотно», — цитирует пресс-служба главу региона.

ИА REGNUM отмечает, что подобные меры применяются достаточно часто: к примеру, к такому выходу прибегают летом, когда под колесами большегрузов асфальт особо страдает. К тому же, в Рязани действительно достаточно большая проблема с дорогами. Ранее в интервью глава городской администрации Олег Булеков говорил о том, что в ремонте нуждаются 315 км городских дорог из 465. Чтобы межремонтные сроки были соблюдены, необходимо ремонтировать не менее 70 км дорог в год. В 2016 году на ремонт дорожного полотна в Рязани была выделена рекордная сумма — 667 млн рублей. Однако этого хватит только на 40 км.