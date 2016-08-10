Мурманск, 10 августа, 2016, 12:22 — ИА Регнум. За хищение более 350 млн рублей бывший руководитель мурманской управляющей компании проведёт два года в колонии-поселении. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, обвинительный приговор в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Октябрьское ЖЭУ» Виктора Ворошилова был вынесен в Октябрьском районном суде Мурманска.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

«Согласно материалам уголовного дела, Ворошилов, будучи руководителем ООО «Октябрьское ЖЭУ», не перечислил в адрес ресурсоснабжающих организаций ОАО «Мурманская ТЭЦ», ОАО «МРСК Северо-Запада» и АО «АтомЭнергоСбыт» за поставленную тепловую и электроэнергию более 356 миллионов рублей, — прокомментировали в прокуратуре. — При этом указанные денежные средства поступили от собственников жилых и нежилых помещений на расчётные счета управляющей компании, однако расходовались на иные цели».

Как отметили в ведомстве, подсудимый полностью признал свою вину, в связи с чем уголовное дело было рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства. «Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, — сообщили в прокуратуре Мурманской области. — Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде запрета заниматься деятельностью, связанной с жилищно-коммунальным хозяйством, сроком на два года. Также приговором суда удовлетворены исковые требования ОАО «Мурманская ТЭЦ», и с Ворошилова взыскано 276 млн рублей в счёт погашения причинённого ущерба».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жилищно-коммунальное хозяйство — сфера, к представителям которой у северян по-прежнему немало вопросов. Несмотря на меры, принимаемые властями, жители Мурманской области, в частности, продолжают получать двойные квитанции. Добавим, в настоящий момент общая задолженность северян перед ресурсоснабжающими организациями Мурманской области составляет порядка 7 млрд рублей.