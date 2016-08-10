Москва, 10 августа, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Российская корпорация «Газпром» увеличила объём поставляемого на Украину природного газа после того, как Киев подтвердил, что готов принять голубое топливо для транзита. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».

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В корпорации уточнили, что объём газа, подаваемого на вход в ГТС Украины, увеличен в соответствии с контрактными обязательствами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа «Газпром» направил компании-оператору газотранспортной системы Украины «Укртрансгаз» заявку об увеличении объёма транзитного газа по украинской газотранспортной системе в страны Евросоюза на 20% (до 275 млн кубометров газа в сутки), так как с 9 августа в системе газопровода «Северный поток» началось плановое техническое обслуживаение.

В ответ на это «Укртрансгаз» подтвердил решение пойти навстречу «Газпрому» в пределах контрактных обязательств.

9 августа компания «Укртрансгаз» предъявила претензии «Газпрому», который якобы не соблюдает контрактного давления газа на пограничных российских газоизмерительных станциях на входе в ГТС Украины. В 10:00 9 августа, как утверждали в украинской компании, «Газпром» не совершил необходимые действия по соблюдению контрактных давлений на пограничных газоизмерительных станциях.