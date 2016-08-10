Вологда, 10 августа, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Порядка 159 тыс. жителей Вологодской области трудятся в «теневом» секторе экономики, это каждый четвертый вологжанин трудоспособного возраста. По итогам прошлого года, когда проблемой неформальной занятости заинтересовалось правительство, количество вологжан, получающих «серую зарплату», снизилось по разным оценкам на 19 — 46 тыс. человек. При этом доля неформально занятых уменьшилась на 3% и составила 23%. Благодаря этому бюджет региона получил дополнительные средства в 352 млн рублей налогов на доходы физлиц.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В 2016 году ежедневно выявлялись по 44 случая неоформленных с работниками трудовых отношений, по 20 нарушений миграционного законодательства, а также по 20 административных нарушений в области предпринимательской деятельности, сообщает корреспондент ИА REGNUM с заседания комиссии по противодействию «теневому» сектору экономики Вологодской области.

«На 2016 год для Вологодской области контрольный показатель легализации снижен на 17% по сравнению с 2015 годом и составляет 46,5 тыс. человек без учета достигнутых в 2015 году показателей. И эта задача является для нас основной в 2016 году. Реализуемая «дорожная карта» по противодействию «теневой» экономике содержит в себе не только мероприятия по неформальной занятости, но и значительный блок мероприятий по легализации объектов недвижимости», — заявил замгубернатора Андрей Луценко.

Местные эксперты в сфере экономики считают, что не все предприниматели морально готовы переходить в «белую зону», поэтому преимуществам легального бизнеса необходим пиар.

«Специалисты Регионального центра поддержки малого и среднего предпринимательства, взаимодействуя с субъектами малого и среднего бизнеса, используют в работе самые разные инструменты для популяризации легального бизнеса, к примеру, включают эту тему в повестку тем семинаров и конференций, а также публикуют в СМИ бизнес-истории предприятий, налоговая и кадровая политика которых прозрачна, что всегда имеет преимущества перед «теневыми» техниками. Кроме того, нужно понимать, что сегодня государственные меры поддержки, в том числе и которые комплексно оказываются на базе РЦПП, распространяются исключительно на представителей малого и среднего предпринимательства, которые официально зарегистрировали свой бизнес. Уверена, что такая экономическая политика благоприятно влияет на общие показатели по выходу в «белую зону», — отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор АНО «Региональный центр поддержки малого и среднего предпринимательства» Татьяна Крицкая.

Добавим, что по данным Вологдастата в настоящий момент средняя официальная заработная плата по Вологодской области превышает 29,4 тыс. рублей. При этом больше всех в регионе получают финансисты — 51,3 тыс. рублей, а самыми бедными в регионе остаются работники текстильного производства с зарплатой 8,9 тыс. рублей.