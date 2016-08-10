480 кандидатов выдвинулись на выборы в органы местного самоуправления МО
Красногорск, 10 августа, 2016, 12:56 — ИА Регнум. 480 кандидатов выдвинулись на участие в выборах в органы местного самоуправления Московской области, которые состоятся в Единый день голосования 18 сентября 2016 года. На данный момент зарегистрированы были 187 кандидатов. Об этом сообщается на сайте Вестника Мособлизбиркома.
По данным на 8 августа 2016 года, в Московской области на выборах в органы местного самоуправления выдвинулись 480 кандидатов, из которых 181 кандидат — это самовыдвиженцы и еще 299 кандидатов идут от избирательных объединений. Регистрацию прошли 187 кандидатов. Также было подано 27 партийных списков, из которых 17 списков зарегистрированы.
Отметим, что 6 августа все ТИКи Московской области завершили прием документов для регистрации кандидатов-одномандатников как от избирательных объединений, так и от самовыдвиженцев.
Напомним, 18 сентября 2016 года на территории Московской области пройдет 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления различных уровней. Всего в Подмосковье будут избирать 8 глав и 116 депутатов. Также в регионе пройдут выборы депутатов областного и федерального парламентов.