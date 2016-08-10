Красногорск, 10 августа, 2016, 12:56 — ИА Регнум. 480 кандидатов выдвинулись на участие в выборах в органы местного самоуправления Московской области, которые состоятся в Единый день голосования 18 сентября 2016 года. На данный момент зарегистрированы были 187 кандидатов. Об этом сообщается на сайте Вестника Мособлизбиркома.

Уильям Хогарт. Выборы. Сбор голосов (фрагмент). 1755

По данным на 8 августа 2016 года, в Московской области на выборах в органы местного самоуправления выдвинулись 480 кандидатов, из которых 181 кандидат — это самовыдвиженцы и еще 299 кандидатов идут от избирательных объединений. Регистрацию прошли 187 кандидатов. Также было подано 27 партийных списков, из которых 17 списков зарегистрированы.

Отметим, что 6 августа все ТИКи Московской области завершили прием документов для регистрации кандидатов-одномандатников как от избирательных объединений, так и от самовыдвиженцев.

Напомним, 18 сентября 2016 года на территории Московской области пройдет 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления различных уровней. Всего в Подмосковье будут избирать 8 глав и 116 депутатов. Также в регионе пройдут выборы депутатов областного и федерального парламентов.