Ярославль, 10 августа, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля считает нужным привлекать граждан к ответственности за невыполнение требований газообслуживающих организаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе.

Предложение ввести ответственность для жителей на федеральном уровне высказал заместитель мэра-директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Николай Степанов. Поводом для этого стало повышенное внимание к безопасности эксплуатации газового оборудования после трагедии с обрушением дома на ул. 6-я Железнодорожная в феврале 2016 г.

«На протяжении последних месяцев мы ведем активную работу, привлекая поставщиков и транспортировщиков газа, управляющие компании, жилищные инспекции. В квартиры пускают 60−70% собственников жилья. Срочно надо выходить в федеральную думу, чтобы установить ответственность за невыполнение требований газовиков», — отметил Николай Степанов.

Между тем региональные власти усиливают меры контроля за состоянием газового оборудования в жилых домах — в рамках соответствующего указа губернатора, подписанного тогда же, в феврале. Однако в правительстве констатируют: некоторые вопросы требуют решения на федеральном уровне.

«Указ губернатора появился, чтобы усилить меры контроля, прописанные в федеральном законодательстве. Его реализация высветила моменты, которые были не доработаны, просто умалчивались. Сейчас эти проблемы взяты на контроль. Появились вопросы, которые надо урегулировать на федеральном уровне, и на региональном. За пять месяцев работа сдвинулась серьезно. Выявлены проблемы, и мы их будем решать», — отметил и.о. заместителя председателя правительства Ярославской области Юрий Дударев.

В настоящее время на обслуживании АО «Газпром газораспределение Ярославль» находится более 7000 домов. Из них более 1800 еще требуют проверки. Однако уже сейчас в этой работе выявлен ряд проблем: плата и тариф за проведение диагностики и ее особенности, а также обеспечение доступа в квартиры. При этом собственникам надо иметь в виду: если дом не пройдет диагностику, он будет попросту отключен от газоснабжения. Однако в думе не считают правильным взваливать на плечи жителей дополнительную финансовую нагрузку.

«У этого вопроса есть и финансовая сторона. Просто перекладывать эту проблему на собственников тоже не совсем правильно», — подчеркнул заместитель председателя областной Думы Виктор Волончунас.

В настоящее время региональная дума поручила правительству разработать предложения по источнику финансирования работ по обследованию жилого фонда. Также депутаты считают необходимым разработать регламент взаимодействия всех организаций и органов власти для безопасной эксплуатации газового оборудования на внутридомовых сетях.